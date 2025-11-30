Argentina y Colombia llegan buen momento para buscar un puesto en las semifinales

El combinado albiceleste, entrenado por Sebastián Noruega, pretende seguir la línea de resultados de la primera fase en la que fue campeona invicta del grupo A al vencer a Marruecos (0-6), Polonia (3-2) y Filipinas (5-1).

El preparador cuenta con toda su plantilla disponible y ha convocado a Trinidad D' Andrea, Maca Espinoza, Lucía Rossi, Lara Villalba, Julia Dupuy, Melina Quevedo, Luciana Natta, Carina Nunez, Ana Ontiveros, Silvina Nava, Agostina Chiesa, Silvina Espinazo, Mailén Romero y Melany Orellana.

Colombia, segunda del grupo B por detrás de España, con la que perdió por 5-1, llega animada con la clasificación a cuartos con la goleada a Tailandia por 4-1, en un encuentro en el que estuvo liderada por Merlín Salcedo, autora de dos goles.

La jugadora se mostró esperanzada en ofrecer una buena imagen ante Argentina y auguró un partido igualado: “Ganará el que menos se equivoque y el que más precisión tenga a la hora de aprovechar sus ocasiones a lo largo de los 40 minutos”, apuntó Salcedo.

Roberto Bruno, seleccionador colombiano, cuenta para este partido con Paula Valencia, Karen Torres, Elizabeth Guerra, Isabella Mosquera, Danna Rodríguez, Alejandra Apraez, Merlín Salcedo, Angely Camargo, Nicole Mancilla, Melissa Jaimes, Dayana Rivera, Allison Olave, Laura Bustos y Diana Celis.