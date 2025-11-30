Boca sufrió para superar a Argentinos Juniors y clasificarse a semifinales

Con un gol de Ayrton Costa en el minuto 5 de juego, el Xeneize dirigido por Claudio Úbeda logró una victoria que lo pone entre los cuatro mejores del torneo y a dos pasos de volver a ganar un título tras dos años.

Su rival saldrá del cruce que este domingo disputarán Racing Club y Tigre en el Estadio Cilindro Presidente Perón de Avellaneda.

Esta victoria de Boca Juniors genera que la única forma que River Plate dispute la fase previa de Copa Libertadores del año próximo sea si su archirrival histórico logra el título y libera un cupo de la tabla general.

Otro de los que había logrado ayer su pasaporte a semifinales fue Estudiantes de La Plata, que ingresó a la fase de eliminación con lo justo, al dar el golpe y derrotar a domicilio por 0-1 a Central Cordoba.

Con un gol de Tiago Palacios, el equipo platense se impuso de visitante en Santiago del Estero y ahora espera por el vencedor del duelo que este lunes animarán Barracas Central con Gimnasia y Esgrima La Plata.

El ‘Pincha’, que venía de eliminar de visitante a Rosario Central en octavos de final, superó una semana complicada con una sanción por parte de la Asociación del Fútbol Argentino por hacer un pasillo de honor de espaldas al conjunto rosarino.

El campeón de este torneo se medirá el próximo 20 de diciembre en el Estadio Únicos de San Nicolás ante Platense, ganador del Torneo Apertura, para coronar el vencedor del Trofeo de Campeones.