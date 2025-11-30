Buchanan y Sadiq, principales novedades en los onces de Anoeta

Por parte de los locales, Igor Zubeldia se cae de la lista a última hora a pesar de estar en la convocatoria del sábado.

En su lugar, Aritz Elustondo partirá de inicio, y el potrillo Luken Beitia entra en la convocatoria.

La principal novedad está en la punta de lanza con la primera titularidad de Umar Sadiq en detrimento de Ander Barrenetxea, mientras que en los costados estarán Guedes y Kubo.

En cuando a los visitantes, Marcelino introduce rotaciones respecto al equipo que fue goleado en Dortmund.

Rafa Marín sustituye a Veiga, y Buchanan partirá de inicio en lugar de Pépé. La doble punta será para Gerard Moreno y Ayoze Pérez.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Aritz Elustondo, Jon Martín, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Soler, Brais; Guedes, Sadiq y Kubo.

Villarreal: Luiz Júnior, Mourinho, Foyth, Rafa Marín, Pedraza; Comesaña, Gueye, Buchanan, Moleiro; Gerard Moreno y Ayoze.