Calero: "Voy a salir de la misma forma en la que entré, con una sonrisa y agradecido"

El Levante ha informado la destitución del entrenador Julián Calero este domingo después de la derrota contra el Athletic club de este sábado en el Ciutat de València (0-2), la cuarta consecutiva, y que deja al equipo penúltimo con nueve puntos.

"Uno siempre está fastidiado con estas cosas, pero solo tengo palabras de agradecimiento para todos y así va a ser y voy a salir de la misma forma en la que entré, con una sonrisa y agradecimientos, ni más ni menos", dijo desde su coche a los periodistas que le esperaban a la salida de la ciudad deportiva de Buñol tras dirigir su última sesión de entrenamiento.

También aseguró que le habían comunicado su destitución "como han podido", porque "hoy en día con las redes sociales la situación no es sencilla, pero me lo han comunicado bien tanto -el máximo accionista- Pepe -Danvila- como -el presidente- Pablo -Sánchez-". "No tengo ninguna queja", agregó al respecto.

Además, Calero indicó que este lunes se despedirá. "Charlaré con todos y agradeceré el cariño y los momentos muy buenos que hemos vivido aquí y los menos buenos como hemos tenido". También aseguró que se va siendo un levantinista más, porque eso es "algo que se clava en el alma y ya no sale", manifestó.

Tras perder en la tarde del sábado con el Athletic Club en casa (0-2), el consejo de administración del Levante se reunió de urgencia en el Ciutat de València para analizar la situación de su entrenador, Julián Calero, y a la finalización de la misma no se garantizó su continuidad y en voz de su presidente se comunicó que este domingo se seguiría analizando, aunque finalmente Calero ha dejado ser entrenador del Levante.