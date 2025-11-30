El Chelsea, con diez, resiste ante el líder Arsenal

El defensor Trevoh Chalobah adelantó a los ‘Blues’ al inicio de la segunda parte, pero diez minutos después, el español Mikel Merino igualó el marcador de cabeza, permitiendo a los ‘Gunners’ mantener su ventaja en la tabla.

El encuentro estuvo marcado por la expulsión de Moisés Caicedo en el minuto 38. El mediocampista ecuatoriano, tras una dura y tardía entrada con los tacos sobre el tobillo de Mikel Merino, vio inicialmente la tarjeta amarilla. Sin embargo, el árbitro rectificó su decisión tras revisar la jugada en el monitor del VAR, mostrando la roja directa.

A pesar de jugar con un hombre menos, los de Enzo Maresca mostraron carácter y se fueron al descanso manteniendo el 0-0. Antes de la roja, el Arsenal fue más incisivo, destacando Bukayo Saka en su duelo con el amonestado Marc Cucurella, pero sin lograr superar a un atento Robert Sánchez.

Tras el descanso, el técnico local movió el banquillo, dando entrada a Alejandro Garnacho por un discreto Estevao. Apenas reanudado el juego, el Chelsea se encontró con el gol. Tras una falta lateral, el córner botado por Reece James fue peinado por Chalobah en el primer palo, con la fortuna de que el balón se envenenó y acabó en el fondo de la red (m.48).

La alegría, no obstante, duró poco en Stamford Bridge. El Arsenal dio un paso al frente y, once minutos después, consiguió el empate. Bukayo Saka desbordó y sirvió un centro preciso al área, donde Mikel Merino, completamente solo, remató de cabeza a placer para sumar su segundo gol en Premier (m.59).

Con el 1-1 y en inferioridad numérica, el Chelsea se encerró en defensa, formando un muro infranqueable para los visitantes. El Arsenal dominó la posesión y buscó el tanto de la victoria, pero sus intentos, mayormente de Saka, se fueron desviados, mientras que Robert Sánchez se erigió en salvador con una espectacular parada a otro disparo de Merino.

El empate final permite al Arsenal conservar el liderato, manteniendo una ventaja de cinco puntos sobre el Manchester City y de seis sobre el Chelsea, que se afianza en la tercera posición.

Ficha técnica:

1 - Chelsea: Sánchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo; Estevao (Garnacho, m.46), Enzo, Neto; Joao Pedro (Delap, m.55).

Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Hincapié, Calafiori (Lewis-Skelly, m.46); Eze (Gyokeres, m.73), Zubimendi (Odegaard, m.57), Rice; Saka, Merino, Martinelli (Madueke, m.57).

Goles: Merino (m.59).

Goles: Chalobah (m.48).

Expulsado: Moisés Caicedo (m.38, roja directa).

Árbitro: Anthony.

Incidencias: Partido de la jornada 13 de la Premier League disputado en Stamford Bridge.