El Valencia pone a prueba el estado emocional del Rayo

El equipo madrileño regresa a la Liga española tras el revés sufrido en la Liga Conferencia con la derrota ante el Slovan de Bratislava. Lo hace en Vallecas, donde se siente cómodo y hace dos jornadas empató con el Real Madrid.

En el campeonato doméstico el Rayo Vallecano está ofreciendo un rendimiento notable y prueba de ello son las estadísticas que se desprenden de sus partidos. En las últimas seis jornadas ha sumado once puntos y, de esos seis encuentros, solo en uno, en la derrota ante el Villarreal, encajó goles, dejando su portería a cero en cinco ocasiones.

Para este partido Iñigo Pérez cuenta con dos bajas importantes, ambas por sanción, las del centrocampista senegalés Pathé Ciss y el extremo Isi Palazón, al que podría sustituir en el once Fran Pérez, autor del gol en Europa ante el Slovan de Bratislava.

El once titular del Rayo es probable que sea similar al de la pasada jornada en Oviedo con la excepción de Fran Pérez y la incógnita en ataque de Sergio Camello o el brasileño Alemao.

Enfrente está el Valencia, que visita Vallecas después de haberse desprendido de la losa de siete partidos sin ganar con su victoria en el derbi valenciano ante el Levante. El gol de chilena de Hugo Duro dio los tres puntos al equipo de Carlos Corberán, que encadena así un empate y una victoria para alejarse del descenso y enderezar una dinámica que comenzaba a ser peligrosa.

Como ya pasó la pasada campaña, la gran asignatura pendiente de los valencianistas son los partidos lejos de Mestalla. Esta temporada, fuera de casa solo han sumado dos puntos como visitantes fruto de los empates ante Osasuna y Espanyol, pero el Valencia se aferra a la mejoría en juego y resultados del equipo en las últimas jornadas.

El equipo de Carlos Corberán no solo buscará en el barrio vallecano sumar los primeros tres puntos fuera de casa del curso, sino que luchará por una victoria que ponga fin a una racha de siete meses sin conocer la victoria a domicilio en LaLiga.

La última vez que el equipo blanquinegro venció lejos de Mestalla fue el pasado 3 de mayo cuando se impuso a Las Palmas por 2-3 en El Insular y, desde entonces, acumula ocho encuentros sin sumar los tres puntos. Por ello, el partido ante el Rayo Vallecano se presenta como una gran oportunidad para terminar de cambiar la dinámica del equipo.

Para ello, es probable que Corberán continúe con un esquema que le ha dado resultados en los últimos dos partidos, con Pepelu con un papel determinante. El mediocentro de Denia retrasó su posición, actuó por detrás de Javi Guerra y André Almeida en el centro del campo y ejerció como un ‘tercer central’ en la salida de balón.

Agirrezabala se mantiene como titular indiscutible en la portería y Tárrega en el centro de la zaga, acompañado por Copete, con Thierry y Gayà ocupando los laterales. En el medio seguirá el mismo trivote y en ataque Diego López, Lucas Beltrán y Arnaut Danjuma han sido los titulares, aunque podrían entrar Luis Rioja y Hugo Duro.

Incluso, el míster del Valencia ha reducido esta semana las dimensiones de uno de los campos de entrenamiento de la Ciudad Deportiva de Paterna para ajustarse a las medidas del Estadio de Vallecas, que son más reducidas de lo habitual en LaLiga. El estadio de Vallecas cuenta con unas dimensiones de 100x65, mientras que las de Mestalla son de 105x68.

El Valencia seguirá con la baja por lesión muscular del central franco-guineano Mouctar Diakhaby y la única duda será si el extremo belga Largie Ramazani podrá estar disponible en la convocatoria. El futbolista cedido por el Leeds ha realizado los dos últimos entrenamientos al completo y podría volver a estar disponible con el equipo más de un mes después de su lesión en el cuadríceps de la pierna derecha.

Valencia: Agirrezabala; Thierry, Copete, Tárrega, Gayà; Diego López, Pepelu, Javi Guerra, Danjuma; André Almeida y Beltrán o Hugo Duro.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Mendy, Lejeune, Chavarría; Oscar Valentín, Unai López; Fran Pérez, De Frutos, Álvaro; Alemao.

Árbitro: Javier Alberola (Comité Castilla-La Mancha).