El Viking destrona al Bodo/Glimt y se proclama campeón

El Viking goleó en el Lyse Arena al Valerenga (5-1), sumó su séptima victoria seguida en la última jornada de la competición y terminó con un punto más que el Bodo/Glimt, segundo, que también obtuvo un contundente triunfo frente el Fredrikstad (5-0).

Entrenado por Morten Jensen, el Viking dejó el título sentenciado antes del descanso con tres goles, firmados por Edvin Austbo, Martin Roseth y Zlatko Tripic, de penalti. Después, redondearon el éxito Kristoffer Haugen y Kristoffer Askidsen.

El Viking, que se asegura jugar en Europa el próximo curso, disputará la ronda previa de la Liga de Campeones y si no se clasifica irá a la Liga Europa.

Sumó su noveno título de liga e igualó al Fredrikstad como el segundo club con más trofeos, lejos del Rosenborg, que acumula veintiséis, el último en 2018.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el último lustro el dominio ha sido del Bodo/Glimt, que logró ganar en 2020, 2021, 2023 y 2024. En 2022 fue el Molde el que se proclamó campeón.