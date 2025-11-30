Entrenamiento de recuperación con De Jong y sin Araujo

De Jong fue baja de última hora ante el conjunto victoriano, por motivos personales, y Araujo tampoco entró en la convocatoria aquejado de un virus estomacal.

El internacional neerlandés se ha ejercitado con normalidad y se espera que esté disponible para jugar el martes contra el Atlético de Madrid. No así el central uruguayo, duda para el encuentro liguero ante el equipo madrileño después de que tampoco se haya ejercitado hoy en la Ciudad Deportiva.

Ha sido una sesión de recuperación, con diferentes cargas de trabajo en función de los minutos que los jugadores azulgranas disputaron en el partido contra el Alavés y en la que también han participado los jugadores del filial Eder Aller, Dro Fernández, Tommy Marqués y Jofre Torrents.

Por su parte, los lesionados Fermín López, Gavi y Ter Stegen siguieron con sus respectivos procesos de recuperación.

