Estudiantes de Arzamendia elimina a Central Córdoba de Florentín

En un partido parejo y sin muchas situaciones de peligro, pero que estuvo rodeado de polémicas antes del pitazo inicial, Estudiantes de La Plata quebró el cero con una notable jugada colectiva que culminó en gol del extremo Tiago Palacios (65’) , tras asistencia del atacante colombiano Edwuin Cetré.

Lea más: Vancouver, campeón de conferencia

La jugada del tanto encadenó más de diez toques desde el fondo y contó con una buena combinación por izquierda entre el ex Boca Juniors Cristian Medina y Cetré. Tras la diana, Central Córdoba buscó el empate con centros al área, pero Estudiantes se mostró sólido en defensa y neutralizó las embestidas de Central Córdoba en una calurosa noche santiagueña.

“Tanto contra Rosario Central (en octavos) como en este partido, el equipo ha mostrado la cara que generalmente ha mostrado durante todo el año y eso nos pone bien, me da fuerza” , dijo el técnico del Pincha, Eduardo Domínguez, al término del encuentro en el estadio Alfredo Terrera.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con la eliminación, el modesto Central Córdoba cierra una temporada en la que sorprendió a Sudamérica al ganarle 2-1 al flamante campeón de la Copa Libertadores 2025, Flamengo, en el Maracaná de Río de Janeiro en la fase de grupos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El portero del Ferroviario, Alan Aguerre, consideró que el cotejo de cuartos de final ante Estudiantes fue “un partido totalmente parejo, en el que el que hacía el gol ganaba”. “No hubo uno mejor o uno peor”, señaló.

El rival de Estudiantes saldrá del cruce del lunes entre Barracas Central y Gimnasia de La Plata. El mismo día, por el otro lado del cuadro, se enfrentarán Racing y Tigre. El ganador chocará en semifinales con el vencedor entre Boca Juniors y Argentinos Juniors, que juegan este domingo en La Bombonera.

El “pasillo-gate”

Aunque finalmente se desarrolló sin sobresaltos, el duelo entre el Pincha y el Ferroviario estaba en el ojo de la tormenta tras la sanción del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a Estudiantes.

Uno de los dirigentes más influyentes de la AFA, Pablo Toviggino, es además hombre fuerte de Central Córdoba y protagonizó recientemente duros cruces en redes sociales y medios con el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón.

El club que dirige el exinternacional argentino, considerado el mayor opositor de la presidencia de la AFA, fue punido por negarse a hacerle el pasillo de campeón a Rosario Central el domingo pasado en el duelo de octavos.

El tribunal de la AFA sancionó el jueves con dos fechas de suspensión a los jugadores de Estudiantes por darles la espalda a sus adversarios cuando empezaron a atravesar el corredor, aunque la medida entrará en vigor en 2026.

A Verón se le impuso una suspensión de seis meses para ejercer “toda actividad relacionada con el fútbol” .

El desaire de Estudiantes a Rosario Central, bautizado en Argentina como el “pasillo-gate” , fue una protesta contra el inesperado título otorgado por la AFA al club de Ángel Di María por ser el equipo con más puntos en la tabla general del campeonato argentino.

La decisión de entregar la corona no estaba prevista en el reglamento original de la temporada y provocó numerosas críticas contra la AFA. AFP