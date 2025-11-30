Flamengo promueve en Río multitudinaria celebración

El avión con la expedición flamenguista aterrizó a las 09:58 en el aeropuerto internacional Tom Jobim de Río de Janeiro, procedente de Lima, donde el sábado el equipo entrenado por Filipe Luis conquistó el título continental tras vencer 1-0 a Palmeiras.

Tras desembarcar, los jugadores del Flamengo se trasladaron en autocar, escoltados por agentes de policía en moto, hacia el centro de Río, donde se espera que celebren el título de la Libertadores ante unos 500.000 aficionados, según los cálculos de la alcaldía.

Los campeones de la Libertadores tienen previsto realizar ante su afición un trayecto de 850 metros en el centro de Río para mostrar el trofeo y celebrar la conquista continental con su torcida.

Decenas de aficionados se desplazaron hasta el aeropuerto internacional de Río ver a sus ídolos, aunque la gran mayoría ya estaba en el centro de la ciudad horas antes de que aterrizara el equipo rojinegro, celebrando la cuarta Libertadores que conquista el Mengão.

Además de ganar la Libertadores, el Flamengo podría hacer doblete el miércoles y ganar también el Brasileirão. Para ello necesita apenas vencer en casa al Ceará o esperar que el Palmeiras, que juega a la misma hora, no gane en su visita al Atlético Mineiro. AFP