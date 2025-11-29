Flamengo se convierte en el ‘Rey de Copas Brasileño’ de la Libertadores

La hazaña histórica se concretó gracias a una anotación de Danilo a los 67 minutos de juego, que permitió al nuevo “rey de copas brasileño” celebrar una trabajada, pero merecida, victoria. El partido se disputó con intensidad y los dientes apretados, como corresponde a una final entre los dos gigantes del fútbol carioca.

Para el Mengão, esta fue la cuarta final de Libertadores que disputó en los últimos seis años, un registro de dominio absoluto. El club ya había levantado el trofeo en 2019, también en Lima, ante River Plate, y en 2022 frente al Athletico Paranaense en Guayaquil, aunque perdió la final de 2021 en Montevideo precisamente ante Palmeiras. Anteriormente, había ganado su primera Copa en 1981, en una final de infarto frente al Cobreloa de Chile que se definió con un doblete de Zico.

Ambos equipos comenzaron las acciones a toda máquina en el campo del Monumental, con Palmeiras buscando explotar la capacidad ofensiva de Vítor Roque y una fuerte presión del Flamengo en el medio. Sin embargo, con el transcurrir de los minutos, el Mengão comenzó a asentar su juego, concretando una mayor posesión del balón, recostando su juego hacia la derecha y aprovechando la salida limpia de Varela y Carrascal.

Con el control del medio sector, el Flamengo pasó a dominar las acciones, mientras que Palmeiras se hizo fuerte en el fondo, defendiendo con todos sus recursos la portería de Carlos Miguel. Pese a ello, el Fla tuvo sus dos opciones más claras de la primera mitad en los pies de Bruno Henrique, quien primero desperdició una buena jugada de Guillermo Varela (14′) y luego vio cómo Samuel Lino remataba desviado por muy poco.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Palmeiras buscó recuperar posiciones para salir del sofocón y replicó con un tiro libre de Raphael Veiga despejado por el portero Rossi. Además, tuvieron un remate de cabeza de Vítor Roque que salió elevado. En una de las últimas jugadas del primer tiempo, Bruno Henrique llegó a fondo, pero el portero Carlos Miguel anticipó en el mano a mano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Flamengo regresó revitalizado de los vestuarios, aunque Palmeiras nuevamente lució su potencia ofensiva en búsqueda de que Vítor Roque causara zozobra. En la réplica, el Mengão tuvo una llegada a fondo que De Arrascaeta no logró tomar con comodidad, favoreciendo la anticipación de Gómez en última instancia.

Sin embargo, la persistencia del Flamengo tuvo su merecido premio a los 67 minutos, cuando Danilo conectó un balón elevado proveniente de un tiro de esquina con un potente remate de cabeza que dejó sin ninguna opción al portero Carlos Miguel. Tres minutos después, López tuvo una opción muy clara de emparejar el marcador, pero su remate bajo y cruzado salió pegado al palo derecho defendido por Rossi.

A pesar del ingreso de Éverton —anunciado antes del gol—, el Flamengo replegó filas para afrontar los intentos ofensivos del Verdão. Palmeiras fue al frente con gallardía, pero careció de la claridad y la suerte para vulnerar la muralla defensiva rojinegra, al punto que el último remate de Vítor Roque salió muy elevado, sellando la victoria y la cuarta Copa para el Fla.