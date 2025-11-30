Las 5 claves en las que Flick basa para decir que "se va a ver un mejor Barça"

Estas son las cinco claves en las que fundamenta su razonamiento el entrenador alemán, que dice estar muy satisfecho por lo que está viendo en los entrenamiento y se muestra optimista porque, a poco a poco, va recuperando a los lesionados.

Regresó a la portería ante el Athletic tras su operación de menisco y el Barcelona volvió a dejar la portería a 0 tras diez partidos sin poder hacerlo.

Después de su discreta actuación en Stamford Bridge ante el Chelsea (3-0) en la Liga de Campeones, Joan García volvió a salvar a su equipo ante el Alavés con dos intervenciones espectaculares.

Un seguro de vida no solo por lo que para sino por lo que transmite a sus compañeros. Virtudes que incluso Wojciech Szczesny, su sustituto durante su baja, han destacado de él.

Después de jugar unos minutos contra el Athletic y Chelsea tras dos meses apartado de los terrenos de juego por una lesión muscular, Raphinha volvió a ser titular y contagió al resto del equipo su intensidad en el presión.

"Sé que soy muy pesado con mis compañeros, demasiado incluso, pero alguien en el campo tiene que hacer ese papel y lo asumo yo. Saltó a presionar casi de forma instintiva y quiero que los demás me sigan. Me gusta exigir a quien sé que puede dar más", explicó tras el encuentro de este sábado.

Contra el Alavés, además de liderazgo y trabajo defensivo, Raphinha volvió aportar su movilidad en ataque, su capacidad para leer como nadie los espacios y dos asistencias de gol a Lamine Yamal (aunque Lewandowski toco ligeramente el balón y la estadística se lo dio al delantero polaco) y a Dani Olmo.

Lesionado en el Clásico contra el Real Madrid de hace un mes, Pedri volvió a jugar contra el Alavés. Media hora le bastó al canario para confirmar que, con él, el Barça juega a otra cosa.

Nadie como Pedri domina el espacio-tiempo de un partido de fútbol y, con su entrada al campo, el equipo disfrutó de los mejores minutos en cuento a control, posesión del balón y juego posicional.

Flick lo probó durante la pretemporada, pero hasta el día del Athletic, Gerard Martín, sustituto natural de Balde en el lateral zurdo, no se convirtió oficialmente en central.

Ante el Alavés, el técnico azulgrana volvió a ponerle en esa posición en el once y Gerard Martín cumplió con creces. Faltó de centrales zurdos, el de Espluges de Llobregat parece la solución ideal para devolver a Cubarsí al perfil derecho, donde rinde mejor y tiene menos problemas para sacar el balón jugado desde atrás.

Tras dos años y medio en el frío Estadio Olímpico Lluís Companys, el Barça regresó al Spotify Camp Nou -aún en obras- contra el Atheltic, una vuelta que celebró con una goleada (4-0) ante 45.000 espectadores.

Se espera que, para finales de año, se complete el aforo de la primera y segunda gradería para que el equipo ya puede estar arropado por 60.000 aficionados.

El nuevo estadio debe dar un plus de rendimiento a este Barça, que hace tiempo que ansiaba con volver a casa.