Mbappé aumenta su ventaja

El atacante francés, que ya lleva 14 goles, aventaja en seis tantos a Robert Lewandowski, delantero del Barcelona, y al kosovar Vedat Muriqi, delantero del Mallorca, que con su doblete frente a Osasuna alcanza al futbolista polaco con ocho, uno más que el argentino Julián Álvarez (Atlético de Madrid) y Ferran Torres (Barcelona).

Alberto Moleiro firmó otro doblete para dar la victoria al Villarreal en San Sebastián, con lo que se instala con seis dianas junto al camerunés Etta Eyong (Levante).

También marcaron dos tantos en esta decimocuarta jornada Dani Olmo (Barcelona) y el noruego Alexander Sorloth (Atlético de Madrid).

- Con 14 goles: Mbappé (FRA) (3p) (Real Madrid).

- Con 8 goles: Lewandowski (POL) (1p) (Barcelona); Muriqi (KOS) (1p) (Mallorca).

- Con 7 goles: Julián Álvarez (ARG) (2p) (Atlético de Madrid); Ferran Torres (Barcelona).

- Con 6 goles: Etta Eyong (CMR) (Levante, 1 con el Villarreal); Moleiro (Villarreal)..

- Con 5 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona); 'Cucho' Hernández (COL) (Betis); Borja Iglesias (1p) (Celta); Pere Milla (Espanyol); Vinicius (BRA) (1p) (Real Madrid); Oyarzabal (3p) (Real Sociedad)

- Con 4 goles: Griezmann (FRA) y Sorloth (NOR) (Atlético de Madrid); Fermín (Barcelona); Antony (BRA) (Betis); Rafa Mir y André da Silva (POR) (Elche); Borja Mayoral (Getafe); Iván Romero (Levante); Budimir (CRO) (2p) (Osasuna); De Frutos (Rayo Vallecano); Hugo Duro (Valencia); Buchanan (CAN) y Gerard Moreno (1p) (Villarreal).

- Con 3 goles: Carlos Vicente (3p) (Alavés); Robert Navarro y Nico Williams (1p) (Athletic); Raphinha (BRA) y Dani Olmo (Barcelona); Ez Abde (MAR) y Fornals (Betis); Kike García (1p) (Espanyol); Liso (Getafe); Stuani (URU) (2p), Vanat (UKR) y Ounahi (MAR) (Girona); Álvaro García (Rayo Vallecano); Güler (TUR) y Bellingham (ING) (Real Madrid); Brais Méndez y Barrenetxea (Real Sociedad); Isaac y Vargas (SUI) (1p) (Sevilla); Danjuma (NED) (Valencia).

- Con 2 goles: Toni Martínez y Lucas Boyé (ARG) (Alavés); Giuliano Simeone (ARG) y Almada (ARG) (Atlético de Madrid); Rashford (ING), Pedri y Araujo (URU) (Barcelona); Ferran Jutglá, Pablo Durán y Aspas (1p) (Celta); Álvaro Rodríguez (URU) (Elche); Puado (1p), Roberto y Carlos Romero (Espanyol); Mario Martín y Arambarri (URU) (Getafe); Samu Costa (POR) (Mallorca); Catena y Raúl García de Haro (Osasuna); Rondón (VEN) (Oviedo); Gonçalo Guedes (POR) y Carlos Soler (Real Sociedad); Alexis Sánchez (CHI) (1p) y Akor (NGR) (Sevilla); Diego López (Valencia); Pepé (CIV), Pape Gueye (SEN), Mikautadze (GEO), Comesaña, Oluwaseyi (CAN) y Ayoze Pérez (Villarreal).

- Con 1 gol: Tenaglia (ARG), Denis Suárez, Guevara e Ibáñez (Alavés); Sancet (1p), Maroan, Paredes, Jaureguizar, Iñaki Williams (1p), Guruzeta y Rego (Athletic); Barrios, Álex Baena, Nico González (ARG), Gallagher (ING) y Le Normand (Atlético de Madrid); Eric García y Koundé (FRA) (Barcelona); Ruibal, Lo Celso (ARG), Bartra, Bakambu (CGO), Valentín Gómez (ARG) y Altimira (Betis); Javi Rueda, Hugo Álvarez, Mingueza, Román y Carreira (Celta); Germán Valera, Rodrigo Mendoza, Pedrosa, John Donald y Febas (Elche); Miguel Rubio, Cabrera (URU), Roberto y Pol Lozano (Espanyol); Uche (NGR) e Iglesias (Getafe); Joel Roca, Arnau, Witsel (BEL) y Tsygankov (UKR) (Girona): Toljan (GER), Morales (1p), Arriaga (HON), Koyalipou (RCA) y Manu Sánchez (Levante); Mateu Morey, Asano (JPN) y Pablo Maffeo (ARG) (Mallorca); Iker Benito, Víctor Muñoz, Bretones y Boyomo (CMR) (Osasuna); Dendoncker (BEL), Reina, Ilic (SRB), Carmo y Viñas (1p) (Oviedo); Isi (1p), Fran Pérez, Alemao, Pep Chavarría y 'Pacha' Espino (URU) (Rayo Vallecano); Militao (BRA), Carreras, Mastantuono (ARG) y Huijsen (Real Madrid); Take Kubo (JPN), Oskarsson (ISL), Odriozola y Gorrotxategi (Real Sociedad); Lukebakio (BEL), Agoumé (FRA), Alfon, Peque, Sow (SUI), Gudelj (SRB) y Carmona (Sevilla); Diakhaby (FRA), Santamaria (FRA) y Luis Rioja (Valencia); Rafa Marín y Solomon (ISR) (Villarreal).

- En propia meta: Elgezabal (Levante, contra Barcelona); Iglesias (Getafe, contra Sevilla); Bartra (Betis, contra Athletic); Berenguer (Athletic, contra Alavés); Cabrera (Espanyol, contra el Sevilla); Álex Remiro (Real Sociedad, contra Betis); Starfelt (Celta, contra Atlético de Madrid); Dela (Levante, contra Atlético de Madrid); Domingos Duarte (Getafe, contra Atlético de Madrid).