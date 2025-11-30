Militao y Rüdiger regresan a una convocatoria sin Asencio ni Huijsen

Los problemas que sufre el Real Madrid en el centro de la defensa en noviembre no cesan. Cerrará el mes sin Raúl Asencio, baja por gastroenteritis en Girona. Xabi Alonso sigue sin poder contar con Huijsen, por una sobrecarga en el muslo izquierdo, ni con David Alaba, con un problema en el sóleo derecho. Dani Carvajal completa la lista de bajas madridistas para la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports.

En el capítulo de novedades, Xabi Alonso recupera a Thibaut Courtois, que no pudo jugar ante Olympiacos en la Liga de Campeones por un proceso vírico, y cambia en el tercer portero con la entrada de Sergio Mestre por Fran González y Javi Navarro.

Junto al retorno de Militao, tras un problema muscular en el aductor sufrido con Brasil, y el alemán Rüdiger, que deja atrás una lesión en el recto anterior de la pierna izquierda, también da el paso para ser citado el argentino Franco Mastantuono, mejorado de la pubalgia que le obligó a parar.

La lista de convocados del Real Madrid para la jornada 14 de LaLiga la integran:

Defensas: Trent Alexander-Arnold, Militao, Rüdiger, Álvaro Carreras, Fran García y Ferlan Mendy.

Centrocampistas: Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde, Dani Ceballos, Arda Güler y Bellingham.

Delanteros: Vinícius, Mastantuono, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo y Brahim.