Navarro, con un esguince de tobillo, es duda para recibir al Real Madrid

El parte médico publicado este domingo por el club rojiblanco señala que el extremo, autor del primer gol del Athletic en la victoria por 0-2 ante el conjunto granota, tiene un "esguince en el ligamento lateral externo de su tobillo derecho". El futbolista, sustituido a la hora de partido por esos problemas físicos, se mantiene "pendiente de evolución".

La disponibilidad de Navarro, por lo tanto, queda en el aire al igual que la de Iñaki Williams, aunque es probable que el delantero acumule un partido más de baja por la lesión muscular que sufrió en la pierna derecha el 22 de octubre en el encuentro de Liga de Campeones contra el Qarabag.

Quien es seguro que se perderá la visita del Real Madrid es Oihan Sancet, que cumplirá el segundo y último partido de sanción por su expulsión en el Camp Nou.

Ernesto Valverde, por otro lado, recuperará seguro a Iñigo Ruiz de Galarreta, ausente por sanción frente al Levante, y probablemente a Aymeric Laporte, baja en Valencia por un cuadro de gastroenteritis.

