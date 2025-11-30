Fútbol Internacional
Tenista Alcaraz entrega a Messi la copa de campeón

FORT LAUDERDALE (United States), 30/11/2025.- Spanish professional tennis player Carlos Alcaraz (L) salutes Inter Miami FC forward Lionel Messi after the Audi 2025 MLS Cup Eastern Conference Final between Inter Miami and New York City FC at Chase Stadium in Fort Lauderdale, Florida, 29 November 2025. (Tenis, Nueva York) EFE/EPA/Cristobal Herrera Ulashkevich
El tenista español Carlos Alcaraz fue el encargado este sábado de entregar al Inter Miami la copa de campeón de la Conferencia Este de la MLS, tras golear por 5-1 al New York City.

Carlos Alcaraz, que antes del partido recibió una camiseta especial del Inter Miami con el #99 y el nombre ‘Carlitos’, fue ovacionado cuando saltó al campo y entregó la copa a Jorge Mas, dueño del Inter Miami.

“Es un sueño hecho realidad. Esto es para Miami, para nuestros aficionados, para la familia. Un esfuerzo extraordinario para el club. Pero sobre todo, uno más”, dijo Mas, al referirse al partido que falta para su club, la final de la MLS Cup contra el campeón del Oeste, el Vancouver de Canadá, del paraguayo Andrés Cubas.

La final se jugará este sábado 6 de diciembre en el Chase Stadium. EFE

