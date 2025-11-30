Tenista Alcaraz entrega a Messi la copa de campeón

Carlos Alcaraz, que antes del partido recibió una camiseta especial del Inter Miami con el #99 y el nombre ‘Carlitos’, fue ovacionado cuando saltó al campo y entregó la copa a Jorge Mas, dueño del Inter Miami.

“Es un sueño hecho realidad. Esto es para Miami, para nuestros aficionados, para la familia. Un esfuerzo extraordinario para el club. Pero sobre todo, uno más”, dijo Mas, al referirse al partido que falta para su club, la final de la MLS Cup contra el campeón del Oeste, el Vancouver de Canadá, del paraguayo Andrés Cubas.

La final se jugará este sábado 6 de diciembre en el Chase Stadium. EFE

