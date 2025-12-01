1-1. Durán rescata al Fenerbahçe en el minuto 96

El Galatasaray acarició un golpe de autoridad con el que habría cerrado una racha irregular de una sola victoria en los últimos tres encuentros. Remó hasta la orilla del éxito con un tanto de Leroy Sané en la primera parte que fue anulado en una de las últimas jugadas del choque protagonizada por Durán, que salió desde el banquillo en la segunda parte para cabecear a la red un balón que vale un punto muy importante para su club.

La realidad es que el equipo dirigido por Okan Buruk se enfrentó a una prueba de fuego para calibrar su jerarquía en la Superliga turca. Visitó el Estadio Sükrü Saracoglu en la primera plaza pero de capa caída con resultados irregulares a sus espaldas. Todo lo contrario que el Fenerbahçe, que acudió a la cita con cinco victorias seguidas y a un solo punto de su gran rival por el título (con permiso del Trabzonspor).

Estaba en juego un cambio de tendencia en la competición o la continuidad del dominio del Galatasaray, que salió con los mismos problemas con los que llegó antes del pitido inicial: aunque se mantiene arriba, las dudas no se han disipado.

Pero fue Mané quien dio esperanzas al Galatasaray. El jugador alemán firmó a la media hora su cuarto gol del curso con una llegada desde atrás que inició con un recorte sobre Edson Álvarez; después, dribló a Milan Srkiniar; y finalmente, disparó desde fuera del área. La pelota rebotó en el cuerpo de Jayden Oosterwolde y entró en la portería defendida por Ederson.

El Fenerbahçe acarició el empate al filo del descanso con un gol de Edson Álvarez que anuló el VAR por mano previa del central mexicano. Esa, y otra oportunidad de Marco Asensio en el tramo final del choque (un disparo lejano que se marchó desviado), fueron las únicas ocasiones reseñables que precedieron a la aparición de Durán. El colombiano, de cabeza, dejó la Superliga turca tal y como empezó antes del inicio de la decimocuarta jornada. Eso sí, no disipó las dudas en su gran rival, el Galatasaray.