1-3. El incombustible Jamie Vardy lidera el 'asalto' al Bolonia

Ya son cuatro los tantos del veterano atacante británico en esta temporada, que han ayudado, como en el partido de este lunes, a salir de la zona peligrosa de la Serie A al Cremonese, que se sitúa en el undécimo puesto con 17 puntos.

Vardy, héroe del Leicester ganador de la Premier League en 2016, anotó el 0-2 (m.34) tras batir en un mano a mano al meta del Bolonia Federico Ravaglia, y el 1-3 (m.50) con un disparo preciso dentro del área.

El Bolonia, que a priori tiene aspiraciones altas en esta Serie A y que venía de golear por 4-1 al Salzburgo en Liga Europa, se queda en sexta posición con 24 puntos, a cuatro del líder, el Milan.