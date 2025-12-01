Fútbol Internacional
01 de diciembre de 2025 - 18:50

1-3. El incombustible Jamie Vardy lidera el 'asalto' al Bolonia

Redacción deportes, 1 dic (EFE).- El delantero inglés Jaime Vardy, de 38 años, lideró con un doblete la victoria por 1-3 del Cremonese en el estadio Renato Dall'Ara ante el Bolonia, en un partido en el que también anotó para el cuadro visitante el argentino Martín Payero.

Por EFE

Ya son cuatro los tantos del veterano atacante británico en esta temporada, que han ayudado, como en el partido de este lunes, a salir de la zona peligrosa de la Serie A al Cremonese, que se sitúa en el undécimo puesto con 17 puntos.

Vardy, héroe del Leicester ganador de la Premier League en 2016, anotó el 0-2 (m.34) tras batir en un mano a mano al meta del Bolonia Federico Ravaglia, y el 1-3 (m.50) con un disparo preciso dentro del área.

El Bolonia, que a priori tiene aspiraciones altas en esta Serie A y que venía de golear por 4-1 al Salzburgo en Liga Europa, se queda en sexta posición con 24 puntos, a cuatro del líder, el Milan.