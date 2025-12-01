Argentina: Paraguayo asciende con Estudiantes de Río Cuarto

En un cotejo jugado el domingo en Puerto Madryn (Chubut, sur) bajo los intensos vientos de la Patagonia, Estudiantes de Río Cuarto supo conservar la diferencia que había logrado en el primer partido de la final, cuando se impuso 2-0 como local sobre Deportivo Madryn.

Luis Silba puso en ventaja a Madryn con un golazo de tijera (63’), y de ese modo el equipo patagónico estaba a un gol de igualar la serie, pero a cinco minutos del final Agustín Morales (85’) consiguió el empate que le dio el ascenso al conjunto cordobés.

El encuentro terminó con algunos incidentes, ya que el plantel de Estudiantes debió salir corriendo de la cancha hacia el vestuario, mientras hinchas de Madryn arrojaban proyectiles y otros invadieron el terreno de juego.

“Esto hay que disfrutarlo, fue distinto. El equipo en el juego fue superior, estuvimos a la altura. No es fácil esto, hay que trabajar mucho”, expresó el entrenador Iván Delfino.

Conocido por ser el club del que surgió el talentoso Pablo Aimar hace unas tres décadas, Estudiantes de Río Cuarto se suma así a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que había logrado el primer ascenso hace algunas semanas como campeón de la Primera Nacional.

Ambos reemplazarán en la máxima categoría a San Martín de San Juan y Godoy Cruz de Mendoza, que descendieron en esta temporada. AFP