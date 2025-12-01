Clausura Argentino: Boca sigue en buena racha y avanza a las semifinales

El Xeneize estuvo lejos de brillar, pero le alcanzó con un tempranero gol del defensor Ayrton Costa (5’) para sacar una diferencia exigua, y en la ronda de los cuatro mejores espera al ganador del cotejo que el lunes sostendrán Racing y Tigre.

De nuevo con la ventaja de la localía por haber sido el líder de su zona, Boca logró adelantarse en la cuenta bien pronto, cuando el arquero Siri dio un rebote muy largo a un remate del uruguayo Merentiel, y Costa empujó el balón al fondo del arco.

A partir de entonces, el equipo azul y oro pudo haber ampliado diferencias con un remate del chileno Carlos Palacios que se estrelló en el larguero, y en un cabezazo de Milton Giménez que Siri encontró casi de casualidad.

Pero el desarrollo cambió por completo en la segunda mitad, porque Argentinos se adueñó del balón, y aun con pocas ideas, a partir de algunos cambios ofensivos, empezó a merodear el área xeneize.

Así, el portero Agustín Marchesín debió estirarse para sacar un remate potente y cruzado de Alan Lescano, luego Tomás Molina metió un cabezazo que rozó el poste izquierdo, y casi con el tiempo cumplido, Porcel definió a quemarropa y Marchesín sacó con el cuerpo al tiro de esquina.

En el equipo ganador, en el segundo tiempo ingresó el delantero uruguayo Edinson Cavani, con la idea de ayudar en la resistencia en el resultado.

De este modo, Boca alcanzó su sexta victoria consecutiva, en su racha más exitosa en ocho años, y llegó a los cuatro partidos sin recibir goles.

“Estas son todas finales, hay que ganarlas como sea”, destacó Ayrton Costa, el autor del gol.

“Argentinos es (un rival) muy difícil, pero tenemos un gran equipo y vamos a seguir trabajando”, amplió el zaguero.

En tanto, Claudio Úbeda, el entrenador de Boca, subrayó que mantener el arco sin goles le genera “esperanza” al equipo. “Tenemos bastante nafta para dar pelea”, apuntó.

Por el otro lado de la llave, Estudiantes de La Plata superó como visitante a Central Córdoba en Santiago del Estero por 1-0, y ya instalado entre los cuatro mejores del campeonato, aguarda al vencedor del partido del lunes entre Barracas Central y Gimnasia La Plata. El ganador del torneo Clausura se clasificará directamente a la etapa de grupos de la próxima Copa Libertadores.