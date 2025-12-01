El Sevilla retoma el trabajo tras la decepción en el derbi y se centra en la Copa

El equipo sevillista, decimotercero con 16 puntos en la clasificación, ya a 4 de la zona de descenso, quiere pasar página cuanto antes del doloroso resultado del derbi en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, donde su eterno rival fue muy superior y le bastó con esperar, con una presión muy alta, el fallo que siempre comete el Sevilla en cada partido, sobre todo en la salida con el balón desde su área.

Almeyda, muy sincero y que deberá seguir buscando dar con la tecla que aún no ha hallado para que el Sevilla sea más sólido y no recaiga en errores que le cuestan muy caro, reconoció ese déficit tras el duelo de la máxima rivalidad sevillana y se quejó de que en todos los encuentros hay un fallo, señalando que es una cuestión más colectiva que individual.

Tras el palo recibido contra un Betis que tampoco necesitó hacer su partido más brillante para dejar claro que está muy por encima de su rival de siempre, un Sevilla en absoluto declive y que en las últimas tres campañas ha sufrido hasta el final para lograr la peermanencia, el técnico argentino dirigió este lunes la habitual sesión de recuperación.

En la plantilla sevillista son conscientes de la gran influencia que tienen en el fútbol los estados de ánimo. Está claro que el actual no es el mejor en el conjunto del barrio de Nervión, por lo que la consigna es olvidarse de los malos resultados y centrarse desde ya en el choque de Copa ante el Extremadura, ahora en la Segunda RFEF, en el histórico Francisco de la Hera.

Para ese partido y el siguiente frente al Valencia en Mestalla del domingo, el Sevilla mantiene las bajas por lesión del central francés Tanguy Nianzou, del lateral chileno Gabriel Suazo y de dos extremos, el suizo Rubén Vargas y el belga Adnan Januzaj; y es duda el defensa brasileño Marcao Teixeira, sustituido por unas molestias en el descanso del derbi.

Además, en la cita liguera en Valencia no podrá jugar el delantero Isaac Romero, expulsado con roja contra el Betis. Almeyda dirigirá un nuevo entrenamiento el martes por la mañana y también el miércoles, antes de viajar esa tarde a Almendralejo (Badajoz) para el encuentro de Copa el jueves ante el Extremadura.