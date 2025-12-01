El Tigres de Ángel Correa visita a Cruz Azul en el inicio de las semifinales

La Liga Mx anunció este lunes los horarios de la fase de los cuatro mejores que se jugará el miércoles y jueves.

En el otro duelo de ida, los Rayados de Monterrey del defensa español Sergio Ramos recibirán, también el miércoles, al Toluca.

Rayados, que eliminó al favorito América con un gol de último minuto el pasado sábado, tendrá un reto mayor ahora al enfrentar al Toluca, que viene de superar por 2-1 al Juárez.

Los duelos de vuelta se jugarán el sábado, con los Rayados en casa de los Diablos y el Cruz Azul en la de los Tigres.

Accederán a la semifinal los equipos que anoten más goles en los dos partidos de las series; en caso de empate, Toluca y Tigres serán los finalistas, por haber terminado mejor que sus rivales en la fase regular.

. Programada de semifinales del fútbol mexicano:

Cruz Azul-Tigres UANL. Estadio Olímpico. 19.00 hora local (01.00 GMT).

Monterrey-Toluca. Estadio BBVA. 21.10 hora local (01.10 GMT).

Toluca-Monterrey. Estadio Nemesio Diez, 19.00 hora local (01.00 GMT).

Tigres UANL-Cruz Azul. Estadio Universitario, 21.10 (01.10).