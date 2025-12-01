Flick asegura que Araujo no jugará ante el Atlético por "una situación privada"

"Ronald Araujo no está preparado, es una situación privada y no quiero decir más. Os pediría que lo respetéis", ha revelado este lunes el técnico alemán desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

El central 'charrúa', uno de los capitanes del primer equipo azulgrana, no se entrena con sus compañeros desde el pasado viernes. Según explicó en su momento la entidad, causó baja por un virus intestinal.

Con todo, Araujo se ha presentado este lunes en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, pero no ha saltado al campo de entrenamiento Tito Vilanova junto a sus compañeros.

Paralelamente, sus agentes, Edoardo Mazzolari y Edoardo Crnjar, han acudido este mismo mediodía al recinto ubicado en Sant Joan Despí para reunirse con el directivo deportivo, Anderson Luis de Souza 'Deco', según han captado las cámaras del diario 'Sport'.

El último partido que disputó Araujo con el Barça fue hace seis días en la derrota de su equipo ante el Chelsea en Stamford Bridge, donde al filo del descanso fue expulsado por una doble amonestación.