La final de la Copa Libertadores generó unos 70 millones de dólares en ingresos en Perú

Así lo informó este lunes la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en un comunicado en el que destacó que la definición del torneo continental de clubes, que se disputó por segunda vez en el Estadio Monumental del Universitario de Deportes, "ha tenido un impacto y una relevancia enormes para el país".

La FPF citó información publicada por el diario El Comercio, con reportes oficiales del Gobierno Peruano y de la Conmebol, que dieron "cuenta de cifras muy importantes", según indicó.

"Llegaron al Perú 50 mil turistas brasileños que generaron más de 70 millones de dólares en impacto económico favorable para las familias peruanas", ratificó.

En ese sentido, la federación destacó que "la historia va mucho más allá de la simple disputa de un partido de fútbol", ya que se generaron ingresos en hotelería, viáticos, movilidad, compras, proveedores, servicios y la inversión en la infraestructura del Monumental.

"Estar en los ojos del mundo seguirá abriendo puertas y oportunidades para una industria como la deportiva y para el Perú como una opción real de ser una plaza viable para la organización de eventos de tanta talla internacional", indicó.

Tras destacar la gestión que realizó el presidente de la FPF, Agustín Lozano, para que se celebre esta final en Lima, recordó que en 2019 también logró que se dispute en el Monumental la primera final a partido único de la Libertadores, que ganó el Flamengo por 2-1 al River Plate y dejó beneficios económicos por 62 millones de dólares.

El sábado pasado, con una anotación conquistada por Danilo, el Flamengo derrotó por 0-1 al Palmeiras, con lo que se convirtió en el primer equipo brasileño que logra cuatro títulos de la máxima competencia del fútbol sudamericano a nivel de clubes.