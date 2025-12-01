Liga de Nacionales Femenina: Paraguay mide a Chile

El encuentro entre paraguayas y chilenas se cumplirá en la ciudad de Rancagua, a partir de las 20:00 (hora local y paraguaya).

Paraguay intenta reflotar sus opciones en la Liga de Naciones, tras perder sus dos primeros partidos, que incluye la caída de local por 2-1 frente a Venezuela, lo cual produjo la salida del entrenador brasileño Fabio Akio Fukumoto.

La Albirroja viene de una victoria en último minuto en La Huerta del Club Libertad en Asunción frente a las uruguayas (1-0), que representó la primera en tres fechas, y que las ubicó séptima con la oportunidad de escalar con un nuevo triunfo. El gol del triunfo de Paraguay llegó a los 96’, gracias a Claudia Martínez, sellando una victoria agónica.

Las chicas habían caído frente a Argentina en Buenos Aires por 1-3, luego la derrota ante las venezolanas en casa por 1-2 y el primer triunfo frente a las charrúas por 1-0, el viernes último.

El técnico interino Herminio Barrios pondría el siguiente equipo frente a las chilenas: Paraguay: Alicia Bobadilla; Liz Barreto, Dahiana Bogarín, Fiorela Martínez, Camila Arrieta; Fátima Acosta, Celeste Aguilera, Claudia Martínez, Rosa Miño; Rebeca Fernández, Lice Chamorro.

Clasificarán de manera directa al Mundial de Brasil 2027 las selecciones que ocupen las dos primeras posiciones en la tabla de clasificación final y van al repechaje intercontinental las que terminen tercera y cuarta, respectivamente.