Llorente, baja en el último entrenamiento del Atlético antes de visitar al Barcelona

Llorente está descartado para el encuentro por la lesión muscular padecida hace nueve días ante el Getafe. Ya no pudo jugar ni contra el Inter de Milán, en la Liga de Campeones, ni contra el Oviedo, en LaLiga, y tampoco lo hará este martes en Barcelona, a la espera de su recuperación total de esa dolencia. También es seria duda para la visita del próximo sábado a Bilbao.

A la espera de la convocatoria este mismo martes, cuando el equipo viajará a Barcelona, Le Normand siguió con su puesta a punto en el tramo final de su recuperación de la lesión de alto grado en la cápsula posterior de la rodilla izquierda padecida el pasado 4 de noviembre. Primero trabajó con el grupo y después lo hizo al margen.

El resto de efectivos están a las órdenes de Diego Simeone para el compromiso de este martes, al que el Atlético llega con seis triunfos seguidos en LaLiga y siete entre todas las competiciones.