Portugal quiere mantener la racha e Italia dar la sorpresa en los cuartos de final

Las lusas llegan lanzadas con tres victorias consecutivas con claridad, mientras que las italianas pasaron como segundas del grupo al superar a Irán por 4-1, mostrando un juego sólido y efectivo que promete un duelo muy parejo en la fase de cuartos de final.

Inés Matos, jugadora de Portugal, cree que la capacidad colectiva de Portugal marcará la diferencia en este partido decisivo contra un rival que las portuguesas conocen bien.

"Italia es un rival muy difícil, conocemos bien sus características, pero hemos ido enfatizando cada vez más nuestra identidad colectiva, nuestra valentía, unidad y trabajo constante y estoy segura de que nos llevará a un partido muy positivo”, indicó.

La cierre subrayó que la fortaleza del equipo reside en su cohesión y en la confianza que todas las jugadoras depositan unas en otras, algo que consideran determinante frente a la experiencia y el físico del conjunto italiano.

"Físicamente, estamos preparadas", aseguró Inês Matos al compararse con la solidez que las italianas aportan al partido.

"Sabemos que son un equipo que depende mucho del físico, debido a la calidad y características de sus jugadoras, pero el trabajo constante da grandes resultados, especialmente en los deportes de equipo, y en eso también nos centraremos”, comentó.

Portugal dominó su grupo con tres victorias conseguidas y 23 goles marcados y solo uno encajado y Matos destacó el rendimiento de sus compañeras.

"Durante la fase de grupos, establecimos prioridades y objetivos y paso a paso recorremos el camino con la mirada puesta en el título", dijo.

Italia, por su parte, quiere imponer su estilo y aprovechar la capacidad goleadora de Renata Adamatti, la máxima anotadora del Mundial con 4 tantos logrados, y poner en dificultades a Portugal.