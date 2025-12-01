Simeone: “El margen de mejora es mucho más de lo que estamos mostrando”

“Nunca opino de lo que opinan los demás. Cada uno tiene sus pensamientos. Cuando obviamente es un halago suena más lindo. Nosotros seguimos en nuestro pensamiento, en mejorar como equipo y trabajando para que podamos evolucionar. El margen de mejora es mucho más de lo que estamos mostrando”, explicó en rueda de prensa antes del entrenamiento vespertino en Majadahonda.

El técnico tiene “clarísimo” el partido que espera en el Camp Nou.

“Un equipo que tiene un ataque increíble, una forma de juego posicional e individualidades muy importantes y tendremos que estar fuertes en esa faceta para poder competir. Tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño”, analizó.

“Es un equipo que ha mostrado su estilo de juego, no cambian su estrategia de ataque y su línea adelantada, como la vienen utilizando, le ha dado grandísimos resultados y saber que vamos a jugar con un rival que tiene variantes”, continuó Simeone, que consideró que “todos son partidos diferentes” cuando fue preguntado por los duelos del curso pasado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Cada partido tiene un andar y este martes veremos cómo nos comportamos con el partido que nos encontremos”, expresó el técnico, cuyo equipo se enfrentó en cuatro ocasiones con el Barcelona la pasada temporada, dos como visitante (1-2 en LaLiga y 4-4 en la Copa del Rey) y dos como local, con sendas derrotas por 2-4 en Liga y 0-1 en Copa.

Ricardo de Burgos ha sido el árbitro designado para el encuentro.

“No suelo opinar de los árbitros. Mucho respeto e intentar ayudarlos desde todos los lados, como siempre hemos intentado”, expuso Simeone, que también fue preguntado por la imagen de Hansi Flick en el banquillo al final del choque contra el Alavés, en el que se le observa desolado.

“Somos personas, somos humanos, tenemos sensaciones y emociones. Siempre desde el lado de la línea para afuera es más fácil ver y pedir cosas, pero después jugar no es tan simple. Y tantos partidos seguidos siempre teniendo que dar el máximo es aún más complicado. Desde el lado nuestro que tenemos de la línea para afuera siempre queremos ver lo mejor”, valoró.

José María Giménez liderará la defensa del Atlético. “Es importantísimo para nosotros, como otros de los tantos chicos que tenemos dentro del equipo, y ojalá pueda seguir manteniendo el nivel que está mostrando”, destacó el técnico, que tiene la baja de Marcos Llorente, por una lesión muscular sufrida contra el Getafe, hace nueve días.

“En principio, Marcos todavía sigue su trabajo de recuperación”, confirmó Simeone, que habló de las variantes para suplirlo en el lateral derecho: “Marc (Pubill) y Moli (Nahuel Molina) son jugadores diferentes. Moli es mucho más ofensivo, mucho más profundo e importante en los últimos metros, de mitad de cancha hacia adelante, y Marc nos puede dar alternativas para jugar de central, como el hizo el otro día, y darnos otro tipo de juego para esa posición, que también es importante”.