Sonia Bermúdez: "Tenemos una generación que ha luchado por dar un giro al fútbol español"

"Me encantaría que ganásemos por las futbolistas, se lo merecen. Tenemos una generación que ha luchado mucho por llegar a finales, por dar un giro al fútbol español. Con su juego han conseguido que mañana vengan aquí 70.000 personas y es algo histórico que hay que poner en valor. También por el staff y la gente que trabaja en la federación, tenemos gente detrás que trabaja para que a la selección no le falte de nada. Y, a título personal, sería un sueño poder ganar mañana", declaró en la previa del duelo de vuelta en el estadio Metropolitano tras el 0-0 de la ida en Kaiserslautern.

"Agradecer a la gente que ha hecho el esfuerzo. La hora puede ser buena o no, pero poder mover a 70.000 personas es gracias a lo que han conseguido las futbolistas, eso no se construye en un día. Queremos brindarles un buen partido y ojalá podamos regalarles esa victoria que todo el mundo desea. Esto es un poco de todas. Las que llegan primero tiraron muros, luego llegaron las siguientes. Nos toca disfrutar de este pedazo de equipo y se merecen que mañana esté el estadio lleno", dijo.

Bermúdez catalogó como "importantísima" la baja de última hora de Aitana Bonmatí, ganadora de los tres últimos Balones de Oro, y reconoció que, aunque tuvieron "un poco de bajón" el día anterior, cuando sufrió el percance físico en el entrenamiento, el equipo está bien y quiere dedicarle el triunfo a ella y a las también lesionadas Patri Guijarro y Salma Paralluelo.

"Todos sabemos quién es Aitana, es muy importante para nosotros. Pero tenemos 24 futbolistas que están más que capacitadas para salir mañana. Están con muchas ganas, motivadas. Ella quería estar en la final, quedarse, nosotros hemos insistido en que tiene que volver cuanto antes a casa. Priorizamos la salud de las futbolistas y seguro que estará animándonos desde casa, por la televisión. Todos somos conscientes de que el fútbol conlleva lesiones, somos personas con sentimientos. El equipo está preparado para entrenar, queremos brindar esa victoria a las que no están", expresó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En cuanto a quién suplirá su ausencia en el once titular, no quiso pronunciarse, si bien dio por bueno el hecho de tener jugadoras muy versátiles que interpretan bien el juego y se adaptan bien a lo que les piden.

En relación a la ida, en la que el equipo se vio superado por el rival, especialmente en la primera parte, aseguró que no le sorprendió "nada" de Alemania y que intentarán "tener más la posesión" sabiendo que ellas también van a generar: "Va a ser un partido de pequeños detalles. El otro día defendimos muy bien, este equipo está preparado para cualquier situación de partido. Esperamos tener el balón nosotros".

"Queremos hacer disfrutar a las personas que vengan. Puedes ganar o perder, pero queremos salir orgullosas del partido que vamos a hacer. Ojalá podamos ganar. Jugamos contra un gran rival que es Alemania, y hay que disfrutar de estos momentos, que nunca se sabe cuándo vas a volver a jugar otra final", completó.