Fútbol Internacional
01 de diciembre de 2025 - 08:10

Ter Stegen y De Jong, novedades en el entrenamiento del Barcelona

Sant Joan Despí (Barcelona), 1 dic (EFE).- El Barcelona ha realizado este lunes la última sesión antes de medirse en LaLiga EA Sports al Atlético de Madrid con las novedades del centrocampista Frenkie de Jong, que se perdió el duelo contra el Alavés por motivos personales, y del portero Marc-André ter Stegen, lesionado desde el pasado mes de julio.

Por EFE

El guardameta alemán, que el pasado 29 de julio se operó para solventar sus problemas lumbares, se ha ejercitado en el Campo Tito Vilanova de la Ciudad Deportiva Joan Gamper junto a los otros dos guardametas del primer equipo azulgrana Joan García y Wojciech Szczesny.

En la sesión, el técnico Hansi Flick no ha podido contar con el central uruguayo Ronald Aaujo, baja desde el pasado viernes por un virus estomacal.

La ausencia del jugador 'charrúa' se suma a las bajas por lesión de los centrocampistas Fermín López y Pablo Páez Gavira 'Gavi'.