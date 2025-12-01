Thomas Frank: "El Tottenham Hotspur no es nadie sin sus aficionados"

"El Tottenham Hotspur no es nadie sin sus aficionados. Durante los partidos nos necesitamos los unos a los otros. Por eso, debemos ser una fortaleza y necesitamos estar juntos", expresó este lunes en la rueda de prensa previa al duelo frente al Newcastle.

"Entiendo completamente la frustración. No hemos ganado mucho en casa esta temporada y eso hace que crezca la crispación", añadió el técnico danés al ser preguntado por los malos resultados cosechados al haber sumado únicamente cinco puntos en siete partidos y ser el segundo peor local de la Premier

Frank declaró después de la derrota que los abucheos al italiano, que no estuvo acertado en el segundo gol del Fulham, eran "inaceptables" y que los que lo habían hecho no eran "verdaderos aficionados".

El lateral Pedro Porro también acudió a las redes sociales para explicar lo ocurrido al término de la derrota contra el Fulham, cuando recriminó a Lucas Bergvall que aplaudiera a los aficionados que abuchearon.

"El fútbol son emociones y en el fútbol como en la vida puede haber errores. Lo que no voy a tolerar es escuchar faltas de respeto de la afición a mis compañeros, de ahí mi frustración al final del partido", dijo el español.

"Y nos levantaremos. Os recordamos que hace seis meses todo estaba muy mal y al final no es cómo empieza esto, es cómo termina. A los verdaderos aficionados, os quiero", completó.