0-1. El Leverkusen asalta el Signal Iduna Park

El equipo que dirige el danés Kasper Hjulmand se 'vengó' del Dortmund, que se llevó el duelo liguero del pasado sábado (1-2), y se medirá en la próxima ronda al ganador del partido entre el Hamburgo y el Kiel.

En un primer tiempo muy disputado, con ocasiones para ambos equipos, el que dio el golpe fue el cuadro visitante. El 0-1 llegó tras una serie de rechaces en el área y con definición por una escuadra del argelino Ibrahim Maza (m.34).

Un resultado que consiguió defender el Leverkusen a base de sufrimiento y se llevó un partido en el que solamente hizo un tiro.