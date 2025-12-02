Fútbol Internacional
02 de diciembre de 2025 - 19:00

0-1. El Leverkusen asalta el Signal Iduna Park

Redacción deportes, 2 dic (EFE).- Un gol del argelino Ibrahim Maza a pase del español Alejandro Grimaldo dio al Bayer Leverkusen el pase a los cuartos de final de la Copa de Alemania al vencer por 0-1 al Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park.

El equipo que dirige el danés Kasper Hjulmand se 'vengó' del Dortmund, que se llevó el duelo liguero del pasado sábado (1-2), y se medirá en la próxima ronda al ganador del partido entre el Hamburgo y el Kiel.

En un primer tiempo muy disputado, con ocasiones para ambos equipos, el que dio el golpe fue el cuadro visitante. El 0-1 llegó tras una serie de rechaces en el área y con definición por una escuadra del argelino Ibrahim Maza (m.34).

Un resultado que consiguió defender el Leverkusen a base de sufrimiento y se llevó un partido en el que solamente hizo un tiro.