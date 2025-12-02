3-1. El Leipzig remonta y avanza a cuartos de final

El cuadro que dirige Ole Werner metió una marcha más en cuanto se vio en apuros, y le bastó con una notable primera hora de partido para sentenciar a su rival. Su rival en cuartos será el verdugo del Borussia M'gladbach.

El Magdeburgo comenzó sorprendiendo al equipo local, con el 0-1 del costamarfileño Silas Gnaka desde los 11 metros. Un golpe del que se repuso casi de inmediato el Leipzig.

Primero fue gracias al noruego Antonio Musa (m.19) y después al austriaco Christoph Baumgartner (m.29), quien también anotó el de la sentencia a los 54 minutos de partido.