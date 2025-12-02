Fútbol Internacional
3-1. El Leipzig remonta y avanza a cuartos de final

Redacción deportes, 2 dic (EFE).- El RB Leipzig tuvo que remontar este martes al Magdeburgo de segunda división para clasificarse a cuartos de final de la Copa de Alemania, donde se enfrentará al St. Pauli, tras vencer por 3-1 con un doblete del austriaco Christoph Baumgartner.

Por EFE

El cuadro que dirige Ole Werner metió una marcha más en cuanto se vio en apuros, y le bastó con una notable primera hora de partido para sentenciar a su rival. Su rival en cuartos será el verdugo del Borussia M'gladbach.

El Magdeburgo comenzó sorprendiendo al equipo local, con el 0-1 del costamarfileño Silas Gnaka desde los 11 metros. Un golpe del que se repuso casi de inmediato el Leipzig.

Primero fue gracias al noruego Antonio Musa (m.19) y después al austriaco Christoph Baumgartner (m.29), quien también anotó el de la sentencia a los 54 minutos de partido.