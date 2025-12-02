Baena pidió el cambio por “molestias”

“He sentido un poco de molestias y ya veremos este miércoles a ver qué tal”, explicó Baena en declaraciones a ‘Movistar’ al terminó del choque en el Camp Nou, en el que marcó el primer gol del encuentro.

En el minuto 62, Baena pidió el cambio y se lanzó al suelo. Fue sustituido por Thiago Almada. Baena abandonó el campo por su propio pie tras ser atendido por los servicios médicos del Atlético de Madrid.

Además de Baena, Johnny Cardoso fue sustituido en el minuto 14 por “un fuerte golpe en la rodilla”.