Detienen a un exinternacional de Inglaterra por supuesto intento de violación

El individuo no puede ser nombrado por razones legales, ya que en Inglaterra, en este tipo de casos, no se puede desvelar la identidad del sospechoso hasta que no existe una acusación formal.

Según el tabloide "The Sun", fue detenido en el aeropuerto londinense de Stansted y ha sido puesto en libertad bajo fianza a la espera de los primeros juicios, que se estima que comiencen a principios de año.

La denuncia procede de una expareja, que denunció hace semanas el supuesto intento de violación que se produjo cuando aún estaban juntos.

La policía de Essex confirmó la detención y que continúa con la investigación.

