El Atlético de Madrid, sus leyendas y la Unión de Peñas envían su apoyo a Penev

“Queremos enviar todo nuestro apoyo a Lubo Penev en estos difíciles momentos. Nunca olvidaremos cómo nos hiciste vibrar en la histórica temporada del Doblete. ¡Mucha fuerza!”, publicaron las Leyendas del Atlético de Madrid en sus redes sociales y también el club.
“Pensando en ti, Lubo Penev. Tu contribución al Atleti, especialmente en la temporada del Doblete, siempre será recordada. Mucho ánimo y fuerza en este momento difícil. Vamos!”, transmitió, por su parte, la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid durante este martes.
Lubo Penev, fichado por el Atlético de Madrid al Valencia en el verano de 1995, fue una de las figuras cruciales del equipo rojiblanco en la conquista del histórico ‘Doblete’ de Liga y Copa del Rey en 1995-96, con él como delantero de referencia junto a Francisco Narváez, ‘Kiko’, a las órdenes del entrenador Radomir Antic.
El ex delantero búlgaro, que también jugó en el Compostela y el Celta, se encuentra ingresado con pronóstico grave en Alemania por un cáncer de riñón, según publicó este lunes la prensa de su país.
