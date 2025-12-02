El Atlético viaja a Barcelona con las bajas de Le Normand y Llorente

El central ya está en la última fase de su puesta a punto de una lesión de alto grado en la cápsula posterior de la rodilla izquierda sufrida hace un mes, pero se perderá su quinto choque consecutivo.

Llorente, mientras, es baja por tercer duelo seguido por la lesión muscular sufrida hace una semana y media en los primeros minutos del encuentro contra el Getafe.

La convocatoria está compuesta por los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Nahuel Molina, Marc Pubill, Clement Lenglet, José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri y Javi Galán; los medios Koke Resurrección, Pablo Barrios, Álex Baena, Conor Gallagher, Johnny Cardoso y Thiago Almada; los extremos Nico González, Giuliano Simeone y Carlos Martín; y los delanteros Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Giacomo Raspadori y Julián Alvarez.