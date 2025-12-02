El Torrent traslada su ilusión al Ciutat de València para sorprender a un Betis al alza

También llega al alza el Torrent que, tras contratar como técnico a Toni Seligrat, no conoce la derrota y ha sumado un triunfo, ante el Castellón B (0-2), y un empate, ante el Andratx (2-2), en las últimas dos jornadas en el grupo 3 de la cuarta categoría del fútbol español.

Las obras del campo de San Gregorio de Torrent han obligado al club valenciano a trasladar esta eliminatoria copera al recinto del Levante, con capacidad para 26.000 espectadores.

Para que el estadio 'granota', a apenas diez kilómetros del municipio, presente una buena entrada de público, el Torrent ha dispuesto autobuses para desplazar a sus abonados y aficionados en general.

El buen momento del Betis, rubricado con su triunfo de este fin de semana en el derbi ante el Sevilla, se espera que atraiga también a parte del buen número de aficionados verdiblancos que hay asentados en la Comunitat Valenciana.

Seligrat presentará un equipo competitivo con el objetivo de ofrecer una buena imagen que, a la vez, sirva como impulso para el campeonato liguero del grupo 3 de Segunda Federación, en el que pese a su reacción en las últimas dos semanas es penúltimo en la clasificación.

El Betis, por su parte, afronta la eliminatoria copera con la exigencia, intensidad, "seriedad y concentración" que pide su técnico, el chileno Manuel Pellegrini, quien introducirá numerosos cambios en su once titular sin menoscabar la importancia de la competición ni la lógica extramotivación del rival.

Llegan los verdiblancos al choque con apenas un día de entrenamiento tras la victoria del pasado domingo ante el Sevilla (0-2) y con el Barcelona en el horizonte el próximo sábado en La Cartuja, por lo que Pellegrini pondrá en liza un once nuevo aunque reconocible en nombres y prestaciones.

El Betis ya ha recibido los mensajes de su entrenador de que "lo que pasó el domingo hay que dejarlo guardado" y de que la Copa del Rey es "el camino más corto para cosas importantes", por lo que no negociará los esfuerzos de los que salgan al Ciudad de Valencia.

Volverá a la portería el veterano Adrián San Miguel como vértice de una zaga en la que podrían estar Ángel Ortiz y Junior Firpo en los costados, con Diego Llorente y el argentino Valentín Gómez en el eje; mientras que el centro podría ser para Sergi Altimira junto al suizo Ricardo Rodríguez como solución ya empleada por Pellegrini en el caso de que quiera reservar al colombiano Nelson Deossa.

Las opciones en punta pasan por futbolistas en busca de su mejor versión y que pueden tener en la Copa del Rey los minutos y confianza necesarios para lograrla como Rodrigo Riquelme o Chimy Ávila; y por otros de trayectoria ascendente para mantenerla como el canterano Pablo García.

En todo caso, el duelo lo afrontan los de Pellegrini con la seriedad y concentración exigidas en una competición a la que abiertamente aspiran y en la que asumen el choque en Valencia para solventarlo con solvencia y rapidez para evitar eventuales sobresaltos.

Torrent:Aitor Arias, Steven, Diego Martínez, Armando, Ivi Martínez, Fer Cano, Adrián Lois, Adri Pérez, Hugo Estevan, Raúl Caballero y Pablo Gálvez.

Betis: Adrián; Ángel Ortiz, Llorente, Valentín, Junior; Pablo García, Altimira, Ricardo Rodríguez, Riquelme; Chimy Ávila y Bakambu.

Árbitro: José María Sánchez (Comité Murciano).