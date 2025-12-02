Flick saca a Pedri de inicio; Simeone sienta a Sorloth y sale Cardoso por Koke

Simeone dio descanso de inicio ante el Oviedo a Julian Álvarez pensando en el duelo del Spotify Camp Nou. Su puesto lo ocupó Alexander Sorloth, autor de los dos tanto rojiblancos y que formó pareja en ataque con Antoine Griezmann. Ambos empezarán hoy en el banquillo.

Pedri, por su parte, disputó su primera media hora contra el Alavés tras lesionarse hace un mes en el Clásico ante el Real Madrid. Con Frenkie de Jong fuera de nuevo de la convocatoria -esta vez por un proceso febril- su pareja en el doble pivote será en esta ocasión Eric García, que cede el lateral derecho a Joules Kounde.

Ambos equipos forman con la siguientes alineaciones:

Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Raphinha; y Lewandowski.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Giménez, Lenglet, Hancko; Ruggeri; Cardoso, Barrios; Giuliano, Baena, Nico González; y Julián Alvarez.