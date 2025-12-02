La imagen de Argentina crece entre aficionados al fútbol gracias a su selección, según AFA

El informe "AFA as a global brand", presentado este martes en el mirador SUMMIT One Vanderbilt de Nueva York, asegura que los seguidores de fútbol valoran a Argentina como destino para viajar, estudiar o comprar bienes y servicios, ligeramente por encima de las personas que no son seguidoras de fútbol.

No obstante, ninguna de las partes ven a Argentina como un país en el que invertir dinero.

El estudio de Brand Finance también detalla que los seguidores de fútbol perciben a Argentina como un mejor país en ámbitos como el crecimiento y estabilidad económica, relaciones internacionales, riqueza patrimonial y fiabilidad.

Además, el informe sitúa a Argentina como el segundo país del mundo líder en deportes, con Brasil por delante y Estados Unidos, Alemania y España cerrando las primeras cinco posiciones.

La selección argentina de fútbol masculino es la vigente campeona del mundo y una de las principales favoritas al Mundial que se disputará este verano en Estados Unidos, México y Canadá, además de la actual número 2 del ránking FIFA, solo por detrás de España.

El director comercial y de márketing de la AFA, Leandro Petersen, aseguró hoy a EFE que quieren "expandir la marca de la AFA en ciertos mercados como China, Latinoamérica, España o Estados Unidos", este último país donde está jugando Lionel Messi en sus últimos años como profesional.

"Cuando se retire Messi seguro que vamos a sentir que la marca AFA no será la misma, pero Leo va a ser un embajador de por vida para Argentina y creo que nos va a acompañar de la mejor manera porque tiene un amor por la AFA y por este país que lo ha demostrado con creces", explicó Petersen.

En el congreso también estaba previsto que participara el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, pero finalmente no asistió por motivos que la AFA no especificó.