La U Católica clasifica a la final de la Copa Ecuador y está a un paso de la Libertadores

Sobre el final del partido, el Cuenca Juniors pudo descontar, pero el portero Johan Lara le tapó un penalti al atacante Roberto 'Tuka' Ordóñez.
El cuadro católico ganó por 4-1 el partido de ida, mostrando superioridad sobre su rival que milita en la tercera división de Ecuador.
Con la clasificación asegurada, el equipo que dirige el ecuatoriano Diego Martínez se dedicó a controlar las acciones y a dominar el balón pensando también en el decisivo partido que tiene el próximo domingo en la Liga Pro, el otro torneo profesional de Ecuador.
Tras el partido de este martes, en el que perdió por lesión al portero venezolano Rafael Romo, la Católica esperará en Quito a Barcelona, en un encuentro en el que también se juega un pase para la próxima Libertadores.
El rival de la Católica en la final de la Copa Ecuador saldrá del enfrentamiento de este miércoles entre Liga de Quito y Emelec. Liga ganó de visitante el encuentro de ida por 1-2.