La U de Chile empata e hipoteca su última opción de entrar directo en la Copa Libertadores

Los azules rescataron un punto ante el cuadro pirata, para llegar a 52 puntos en el cuarto puesto y mantenerse a tres de los cruzados, con lo que matemáticamente siguen ante la posibilidad de alcanzarlos en la última jornada del campeonato.

Católica había igualado sin goles en su visita al Huachipato, pero este resultado de los laicos hace que permanezca en ventaja para el cierre de la temporada.

Así, la única oportunidad de la U de desbancar al conjunto de La Franja pasa por ganar y esperar a que su adversario universitario pierda, para quedarse con el boleto al torneo internacional por una mejor diferencia de goles de (+25) por (+17) del rival.

Los laicos atravesaron una semana convulsa en la que su técnico Gustavo Álvarez confesó el desgaste que existe en el vínculo con el club y adelantó que el final de ciclo debería llegar el término del torneo.

Con el empate los azules impidieron que los campeones aurinegros establecieran un nuevo récord de victorias consecutivas en el fútbol chileno, que con 16 victorias al hilo ya les habían igualado y que se mantenía desde hace 60 años.

En medio de esta batalla está O’Higgins con 53 unidades en la tercera plaza, que da acceso a la fase previa de la Libertadores, luego de derrotar por 2-4 a Unión Española, a quien envió al descenso por segunda vez en su historia luego de 28 años.

La penúltima jornada dejó dos clasificados a la Copa Sudamericana, Audax Italiano y Palestino, que con sus victorias aseguraron sus posiciones en el torneo continental antes del final de la liga.

Los itálicos se impusieron de local por 1-0 frente al Ñublense con un gol de la figura Eduardo Vargas, que ha tenido un discreto regreso al fútbol chileno, mientras que el cuadro árabe goleó a domicilio por 0-3 a La Serena.

Estos resultados completaron el mazazo que recibió Colo Colo, que perdió por 3-0 ante su rival directo Cobresal, y está al borde de quedar sin competencia internacional la próxima temporada.

El equipo minero recuperó el séptimo puesto, último que clasifica a la Sudamericana, al llegar a 47 unidades y los albos se quedaron en 44 enteros con solo una opción matemática en la fecha 30.

El ‘Cacique’ apuesta por conseguir el boleto para salvar una decepcionante temporada en el año de su centenario, pero está obligado a ganar y que Cobresal pierda para desplazarlo por su mejor diferencia de goles de (+11) por (+5).

Deportes Iquique también tendrá una última bala para salvarse del descenso al vencer por 0-1 en su visita al Everton, y quedar con 24 puntos a dos de su rival, mientras que Deportes Limache aseguró la permanencia con su triunfo de 1-0 sobre Unión La Calera.