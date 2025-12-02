La visita de un 'Champions', acontecimiento para un Antoniano que no quiere desmerecer

El cuadro de Castellón afronta la segunda eliminatoria con la intención de no verse sorprendido, como ya le ha pasado recientemente a estas alturas de la Copa con rivales que militaban también en categorías inferiores como el Pontevedra o Unionistas.

Entre los gestores, jugadores, técnicos y aficionados del Antoniano la ilusión máxima era haberse emparejado con uno de los dos grandes equipos de la capital andaluza, el Sevilla o el Betis, pero después de una primera decepción llegó las ganas de recibir a todo un Villarreal.

Este equipo lebrijano hace ya seis temporadas se emparejó por estas mismas fechas en la Copa del Rey con el Betis, pero entonces la decisión de su junta directiva fue que partido se disputara en el Benito Villamarín para asegurar una gran taquilla, que se consiguió pese a que aquel día llovió mucho y deslució una cita en la que los verdiblancos si impusieron en su 'casa' por 0-4.

Ahora encaran esta segunda eliminatoria del torneo en el Municipal de Lebrija, escenario donde en la primera eliminaron al Castellón, un adversario que anda por la zona alta de LaLiga Hypermotion y al que ganaron por 1-0.

El cuadro lebrijano llega al partido tras un empate liguero a cero ante el Almería B en tierras almerienses el pasado fin de semana, un resultado que lo sitúa en el puesto undécimo de la clasificación del grupo 4 de la Segunda RFEF.

Su entrenador, Lolo Rosano, ha comentado que en otros clubes tuvo "la oportunidad de participar en varias competiciones" y que "ahora toca vivir el día a día".

"El choque ante el Villarreal despierta mucha ilusión para todo el mundo, hay que recuperar a la gente y disfrutar del partido del miércoles. Aparcamos la Liga y nos centramos en lo que tenemos entre mano", ha dicho el técnico de un encuentro en el que se espera un lleno en un estadio con capacidad para unos 3.500 espectadores.

El equipo castellonense se encuentra en un gran momento de forma en la Liga, con cinco triunfos consecutivos, aunque tiene el recuerdo reciente de la inesperada derrota que sufrió en la Liga de Campeones ante el Pafos chipriota.

La amplia plantilla con la que cuenta Marcelino le permitirá hacer rotaciones y dar descanso a algunos habituales, manteniendo la competitividad del equipo titular que presente. Así, jugadores como el meta Arnau Tenas, el joven Pau Navarro, Dani Parejo, Ilias Akhomach, Oluwaseyi o Solomon tienen muchas opciones de entrar en el once inicial

En el capítulo de bajas, tan solo cuenta con las ausencias de los centrales Logan Costa y Willy Kambwala, lesionados de larga duración desde la pretemporada.

Antoniano: Matías Árbol; Juan Durán, Revuelta, Antonio, Arreola, Lolo Garrido, Jesús García, José Mari, Férquez, Raúl Rojas y Panadero o Diego.

Villarreal: Arnau Tenas, Pau Navarro, Rafa Marín, Renato Veiga, Sergi Cardona; Parejo, Gueye, Akhomach, Solomon; Mikautadze y Oluwaseyi.