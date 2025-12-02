Racing venció a Tigre y enfrentará a Boca en las semis del Clausura argentino

En un desenlace dramático, la Academia mereció largamente quedarse con la victoria en el tiempo regular, pero debió esperar a un desempate desde el punto blanco para conquistar el billete a la ronda de los cuatro mejores del campeonato, donde deberá visitar al Xeneize en La Bombonera.

Las emociones fueron de menos a más, en un partido dominado por Racing con hasta 70% de la posesión, pero que tiene a su artillero Adrián “Maravilla” Martínez con la pólvora mojada, sin anotar hace nueve partidos.

Martínez pudo romper el cero a siete minutos del final, cuando recibió solo dentro del área, pero le salió un remate débil a las manos de Felipe Zenobio. En el descuento, también le quedó servido un rebote y disparó alto con el arco casi desguarnecido.

Tigre tuvo su oportunidad en un centro atrás que Ignacio Russo recibió por el medio del área, pero su toque salió a pocos centímetros del poste izquierdo, y luego el mismo delantero falló un tiro cruzado en un contraataque cuando sólo tenía por delante al arquero Facundo Cambeses, figura de la noche.

El desenlace fue accidentado, con las expulsiones de Ramón Arias (90+5’) en Tigre y de Gastón Martirena (100’) y Santiago Sosa (117’) en Racing. Por más que buscó hasta el final, Racing no encontró la llave del gol y la definición se extendió a los penales, la primera que se produce en este torneo luego de ocho series de octavos y tres de cuartos.

Racing acertó todos sus disparos en los pies de Martínez, Adrián Fernández, Gabriel Rojas y Agustín García Basso. En el arco de la Academia, Cambeses se lució al atajar los remates de Tomás Cardona y Joaquín Laso, mientras que por Tigre sólo convirtieron Diego Sosa y Julián López.

“Es una noche soñada, por cómo terminó. El equipo hizo un esfuerzo enorme”, destacó Cambeses, y anticipó que Racing “irá a La Bombonera a insistir y dejar todo como hace siempre” .

“Este equipo tiene hambre, entrega, garra, hasta el final. Eso es para destacar”, añadió el cuidapalos, que después de los penales saludó y le entregó la cinta de capitán a Gabriel Arias, en la despedida del portero chileno que dejará Racing al final de la temporada.

En un cierre de campeonato más que atractivo, Boca y Racing animarán un clásico crucial en busca de la final, mientras que por el otro lado de la llave se jugará el derbi de la ciudad de La Plata, a cargo de los archirrivales Estudiantes y Gimnasia y Esgrima.