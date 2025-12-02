Toni Kroos y Allianz impulsan el desarrollo del talento infantil con "valores compartidos"

"Elijo muy bien mis colaboraciones. Me parece importante contar como una marca como Allianz por mucho tiempo y también crecer como academia. Ambos compartimos los mismos valores. Creo que transmitimos valores como seriedad, confianza o el trabajo en equipo. Sin eso es imposible tener éxito; es como un equipo de fútbol", reflexionó Kroos durante un acto celebrado este martes en el Club Las Encinas de Boadilla (Madrid).

Como parte del acuerdo, la empresa alemana apoyará las actividades formativas de la academia, la cual lleva en funcionamiento "un año y cuatro meses", y su metodología educativa, impulsará acciones conjuntas, y su marca estará presente en las instalaciones, en las equipaciones oficiales de los jugadores desde esta temporada 2025-2026, así como en el Summer Camp de Toni Kroos Academy.

El exfutbolista, campeón del mundo con Alemania en 2014, subrayó que no se ha embarcado en este proyecto "por nombre" y que todo lo que hace en la academia, lo hace "de verdad": "Quiero transmitir mi experiencia con los niños y que sean buenas personas. En todas las canteras son pocos los que llegan a ser profesionales. Queremos que se desarrollen en la parte deportiva, pero también en el plano personal, que sean ejemplos fuera del campo".

"Lo más importante es que los niños entiendan que si quieres algo, debes trabajar para conseguirlo. Yo tuve a mi padre como entrenador y me obligaba a trabajar mucho. Pensaba que tuve mala suerte por ello, pero gracias a él conseguí todos mis éxitos", continuó.

Por su parte, Veit Stutz, consejero delegado de Allianz Seguros e Inversiones, destacó la "pasión" de Kroos para hacer mejores las cosas y la combinación de la academia entre su trabajo deportivo con los "valores" que trata de fomentar.

"Estábamos buscando un compañero para mucho tiempo, que compartiera los mismos objetivos para construir algo grande y especial. Queremos ser una referencia en España y Toni también quiere serlo, es muy similar a lo que queremos con el proyecto de la academia", aseveró.

El acuerdo con Toni Kroos Academy se suma a otras iniciativas que Allianz desarrolla en España, como el patrocinio de equipamiento a equipos de niños y niñas de entre 9 y 13 años en 48 clubes en todo el país.