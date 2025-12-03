Fútbol Internacional
0-1. Igor Jesus se estrena y hunde aún más al Wolves

Londres, 3 dic (EFE).- Un gol del brasileño Igor Jesus, el primero que marca en la Premier League, dio una bombona de oxígeno (0-1) al Nottingham Forest y hundió aún más al Wolverhampton Wanderers, que sólo suma dos puntos tras catorce jornadas.

Por EFE

El brasileño se resarció con su gol del que le anularon por fuera de juego en la primera parte tras más de cinco minutos de deliberación en la que Tim Robinson, árbitro del encuentro, decidió que un futbolista del Forest bloqueaba la visión de Sam Johnstone, portero del Wolves.

Se habían salvado los de Rob Edwards, pero fue solo de forma momentánea porque en la segunda parte nadie pudo anular el cabezazo de Igor Jesus a pase de Omari Hutchinson.

El brasileño, que llegó procedente del Botafogo en verano, llevaba tres goles en la Liga Europa y dos en la Copa de la Liga, pero hasta este miércoles aún no había visto puerta en la Premier League.

Mientras que el Forest saca la cabeza de la parte baja de la tabla y se marcha hasta los quince puntos, cuatro por encima del descenso, el Wolves va camino de una temporada funesta. Lleva dos puntos en catorce jornadas y tiene la salvación a doce de distancia.

