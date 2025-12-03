0-3. El Real Madrid logra una convincente victoria en San Mamés

Mbappé abrió el marcador a los siete minutos culminando una espectacular acción personal plena de potencia y Camavinga dobló la ventaja madridista en el 42 al cabecear en el segundo palo, libre de marca, un balón que le prolongó también de cabeza Mbappé.

La estrella francesa cerró el marcador en el minuto 59 con un gran disparo desde 25 metros que sorprendió a Unai Simón.