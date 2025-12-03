1-1. El Kiel da la sopresa y derrota al Hamburgo en penaltis (4-2)

El encuentro estuvo muy disputado. Ambos equipos compartieron la posesión, pero ninguno realizó grandes ocasiones de gol durante los primeros veinte minutos. La más clara llegó para el Kiel en el minuto 26, pero el delantero visitante Phil Harres no acertó en su remate ante la meta defendida por Daniel Peretz.

Al filo del descanso, un remate de cabeza de Adrián Kapralik en el minuto 43 se marchó por encima de la portería de Peretz, en otra gran ocasión del Kiel, que dominó con poca fortuna en los primeros 45 minutos.

Tras la reanudación el Hamburgo buscó más el gol, con un activo Fabio Vieira. El portugués trató de inquietar el área contraria, aunque el Kiel llevaba más veneno cada vez que disparaba a puerta. Sin embargo, los locales tuvieron la mejor ocasión en las botas del georgiano Giorgi Gocholeishvili, que remató al palo a diez minutos del final.

Ya en la prórroga, el delantero local Bakery Jatta no desaprovecho una ocasión dentro del área y marcó el 1-0 (min.107). Cuando todo parecía encaminado a una victoria del Hamburgo, Phil Harres marcó de falta directa el empate 1-1 a sólo dos minutos para el final.

En los penaltis, el Kiel manejó mejor la presión a pesar de fallar primero y acabó ganando la tanda por 4-2, accediendo a los cuartos de final, donde se medirá al Bayer Leverkusen.