Fútbol Internacional
03 de diciembre de 2025 - 13:25

Cardoso sufre “una fuerte contusión” sin “lesiones articulares asociadas”

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2393

Majadahonda (Madrid), 3 dic (EFE).- Johnny Cardoso, centrocampista del Atlético de Madrid, sufre “una fuerte contusión en el ángulo posteroexterno de la rodilla izquierda sin lesiones articulares asociadas”, según determinaron las pruebas por imagen a las que fue sometido este miércoles tras ser sustituido en el minuto 14 del partido contra el Barcelona.

Por EFE

El medio centro internacional estadounidense “realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición”, explicó el parte médico del Atlético de Madrid.

Cardoso es seria duda para el encuentro de este sábado contra el Athletic Club, en el que Diego Simeone ya tiene las bajas de Álex Baena y José María Giménez, con sendas lesiones musculares de “bajo grado” ante el Barcelona, más la probable de Marcos Llorente, que sufrió una dolencia muscular hace una semana y media ante el Getafe.