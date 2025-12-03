Cardoso sufre “una fuerte contusión” sin “lesiones articulares asociadas”

El medio centro internacional estadounidense “realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición”, explicó el parte médico del Atlético de Madrid.

Cardoso es seria duda para el encuentro de este sábado contra el Athletic Club, en el que Diego Simeone ya tiene las bajas de Álex Baena y José María Giménez, con sendas lesiones musculares de “bajo grado” ante el Barcelona, más la probable de Marcos Llorente, que sufrió una dolencia muscular hace una semana y media ante el Getafe.