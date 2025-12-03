El argentino Ruiz falla un penalti para Emelec y Liga pasa a la final de la Copa Ecuador

Durante los 90 minutos el Emelec se impuso por 1-0 con gol de Maicon Solís a domicilio de Liga, que había ganado 2-1 en la ida, por lo que el partido se definió mediante los penaltis, en los que todos los jugadores de Liga acertaron.

Leonel Quiñónez, el boliviano Gabriel Villamil, el chileno Fernando Cornejo, el ecuatoriano Michael Estrada y el colombiano Jeison Medina convirtieron desde los doce pasos.

Sin embargo, el argentino Ruiz falló el primer remate del Emelec, pues estrelló su disparo en el travesaño, mientras que acertaron José Francisco Cevallos, el argentino Facundo Castelli, el juvenil Luis Fragozo y Fernando León.

El primer tiempo careció de emociones, pues la ventaja en el partido de ida relajó un poco a los integrantes de Liga, y Emelec no encontraba la armonía ofensiva suficiente para causar peligro sobre el arco de Alexander Domínguez.

Para sorpresa de los fanáticos del Rey de Copas, como también se conoce a Liga, un letal contraataque de la visita terminó en el tanto de Solís, al minuto 68, que remató de primera intención un pase desde la mitad de la cancha.

El gol cargó de emociones el partido, pues Emelec se defendió con orden y continuó apostando a los contraataques como fórmula para tratar de revertir el marcador en la disputa de las semifinales.

La vuelta de la semifinal resultó el mejor partido de Emelec en la actual temporada, cargada de complicaciones originadas por la crisis económica que ha afectado los entrenamientos del equipo en varias ocasiones.